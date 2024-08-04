Düzce'de D-100 karayolundaki kavşakta meydana gelen kazada bir otomobilin yaptığı kırmızı ışık ihlali kazaya sebebiyet verdi. Kazada 3 kişi yaralandı.Berkay KILIÇ / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre D-100 karayolu Öztürkler Kavşağında meydana gelen kazada, Y.T. idaresindeki 34 VN 4339 plakalı otomobil kırmızı ışıkta geçti.

Yaptığı ışık ihlali ile Kavşak içinde bulunan ve kendilerine yeşil ışık yanan 2 araca çarptı. Yaşanan kaza sonrasında 3 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.