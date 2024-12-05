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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Cansu T. ve Atlas T. yaralandı.

Düzce Zonguldak bağlantı yolu Karaca kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil dereye devrildi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce Zonguldak bağlantı yolu Karaca kavşağında Cansu T. idaresindeki 81 ABR 043 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye devrildi.

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