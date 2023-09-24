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112 acil servis ekipleri boğazından bıçaklanan kadının cansız bedenine ulaştı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bingöl Karlıova’da kuzular telef oldu

Bingöl Karlıova’da kuzular telef oldu

Durumu 112 Acil servis ekiplerine bildiren 68 yaşındaki A.G, polis ekiplerine teslim oldu.

KonuralpOrhangaziMahallesi 02. Sokak Yaşar Apartmanında bulunan Şüpheli A.G Nikahsız yaşadığı B.A’yı kıskançlık krizi nedeniyle boğazından bıçaklayarak evi terk etti.

Duzce’ye bağlı Konuralp Orhangazi Mahallesinde bulunan bir Apartmanda boğazından bıçaklanmış bir kadın ceseti bulundu.Sefer DEMİR/Haberözel TV (DÜZCE İGFA)

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