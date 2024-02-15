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Düzce’de ayrı yaşadığı öğrenilen eşinin evi önünde cinnet geçiren koca dehşet saçtı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Aziziye Mahallesi Sezgin Sokak Nart Sitesi'nin otoparkında meydana geldi.

Otoparktan silah sesleri gelmesi üzerine olay mahallinden geçen polis ekipleri park alanında yerde yatan bir kadın ve biraz ilerisinde park halinde olan kapısı açık bulunan 41 TH 960 plakalı aracın sağ ön yolcu koltuğunda bir erkek şahsın olduğunu gördü.

Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalelenin ardından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emin Gül'ün önce boşanma aşamasında olan eşi Arzu Gül'e 6 el ateş ettiği ardından da kendi kafasına 3 el ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

Doktorların tüm müdahalelerie rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.