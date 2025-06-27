Düzce’nin Agaköy köyünde çıkan yangın, paniğe neden oldu.SEFER DEMİR / DÜZCE( İGFA) - Bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangını fark eden vatandaşlar, durumu hızla itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki evlere sıçramasını engelleyerek yangını kontrol altına aldı.

Sıcaktan bunalan çocukların ricasını kıramayan itfaiye personeli çocuklara su tutup serinletti.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, soruşturma sürüyor.