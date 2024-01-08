Düzce-Akçakoca bağlantı yolu Kabalak Mevkii'nde seyir halinde olan 54 AK 950 plakalı tırın lastiğinin patlaması sonucunda sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de kontrolden çıkan tır orta refüjü aşıp karşı şeride geçti.

Kabalak Mevkii'nde yaşanan kazada trafiğin yoğun olmaması büyük bir felaketin önüne geçti.

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Kaza sonrasında tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi.

Trafik kontrollü şekilde sağlanırken ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.