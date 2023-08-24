Düzce kent merkezinde bulunan Karaca Mahallesi Çileli Sokak'ta metruk bir binada çıkan yangına müdahale etmek üzere bölgeye gelen itfaiye ekipleri metruk binadaki yangını kontrol altına aldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada metruk binanın hemen yanında bulunan bir başka binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin sıçramış olma ihtimalini değerlendiren ekipler diğer yangını da kontrol altına aldı.

Meydana gelen her iki ayrı yangında can kaybı yaşanmazken, metruk bina kullanılamaz hale geldi. Diğer binanın çatısı ise hasar gördü.

Öte yandan olası bir olumsuzluğa karşı bölgede 112 Acil ve polis ekipleride hazır bekletildi.