Düzce'de masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiasıyla tepki amaçlı söz konusu işletmeye giden bir grup genç, buradaki çalışanların karşılık vermesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Tepki kavgasında bir kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de sayısı her geçen gün artmakta olan SPA merkezi ve masaj salonuna bir yenisi daha eklendi.

Alınan bilgiye göre Gaziantep Caddesi üzerinde yeni açılan yerde fuhuş yapıldığını duyan bir grup genç işletmenin önüne gitti. Burada tepkilerini gösteren gençlere işletmede çalışanlarının karşılık vermesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, fuhuşa tepki gösteren gençler ve işletme sahiplerini araya giren esnaflar ayırdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.