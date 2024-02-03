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Topograflar haritacılar ve inşaat çalışanları derneği tarafından düzenlenecek sınavda belgesi olmayan galericiler ve emlakçılar teorik ve pratik olmak üzere yapılacak olan sınavda ter dökecekler.Haberozel.com.tr / DÜZCE (İGFA) - Araç ve emlak satışı yapan internet sitelerinde ilan verebilmek ve işyeri açmak yetki belgesi almak için zorunlu olan (MYK) mesleki yeterlik belgesi sınavlarına girebilmek için önceden kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Konuyla ilgili açıklama yapan derneğin genel başkanı Sefer Demir; "sınav tarihimiz 10 Şubatta tarihinde Düzce'de olacak.

Sınavdan 24 saat öncesine kadar kayıt yapılabilir daha önceden de çok sınav yaptık artık galericiler ve emlakçılar biliyorlar. Belgesi olmayan galerici ve emlakçı kalmasın.

Bu işi yapanlar profesyonel olarak yapsın yetkili olmayanlar yapamasın mağduriyetler ve dolandırıcılık olayları ortadan kalksın. "Dedi.