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MHP İl Başkanı İlham Caboğlu’nun konuşması sonrasında AK Partili eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş, eski Yığılca İlçe Başkanı İlhan Yalçın ve Gazeteci Tezcan Solmaz başta olmak üzere diğer aday adayları kürsüye çıkarak kendilerini tanıttı.

MHP Düzce İl Başkanlığı, 14 Mayıs'ta yapılacak 28’inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde milletvekilleri aday adaylarını tanıtma programı düzenledi. Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Merkezi'nde gerçekleşen aday adayları tanıtım toplantısına MHP’li Belediye Başkanları tam kadro katılırken, partililer ise yoğun ilgi gösterdi.

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