Düzce’de yaya geçidinden bisikletiyle geçmeye çalışan 64 yaşındaki vatandaş, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kaza, otoban bağlantı yolu Darıcı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bisikletiyle yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Kubal (64), E.Y. idaresindeki 81 S 0433 plakalı minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilerek çevrede önlem alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kubal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, Kubal’ın cenazesi, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.