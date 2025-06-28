Düzce’nin Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) -Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde, Beyköy beldesinde bulunan bir mobilya üretim fabrikasında, dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrika içerisinden yükselen yoğun dumanları fark eden çalışanlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikanın iç kısmında maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmaları, yangının tamamen söndürülmesinin ardından devam etti.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.