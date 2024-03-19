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Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesine kaldırılan Cezayirlioğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

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