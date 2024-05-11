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DÜZCE (İGFA) - D-100 karayolu olimpiyat kavşağı istanbul istikametine seyir halinde olan Murat İlhan idaresindeki 81ADK369 plakalı motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen Taha Mutlu yönetimindeki 34CFL338 plakalı otomobile çarptı.

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