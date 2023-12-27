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Düzce'de Şakuç Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada seyir halindeki motosiklet, Aydınpınar Caddesi’ne gitmekte olan otomobil ile çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza Şakuç Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Kazada Rıhtım Caddesi’nden Valilik istikametine seyir halinde olan Y.I idaresindeki 81 ABG 762 motosiklet sürücüsü ile Aydınpınar Caddesi’ne gitmekte olan S.A. yönetimindeki 81 ADB 403 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklette bulunan Y.I. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaralanan sürücü yapılan ilk müdahale sonrasında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü S.A. ifadesi alınmak üzere Çatana Polis Merkezi’ne götürüldü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.