Düzce'de 'S' plaka öğrenci servis taşımacılığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı kilometre ücret tarifeleri belirlendi. nin belirlenmesi için Düzce Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda toplantı düzenlendi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Meclis Toplantı Salonu'na yapılan 'S' plaka öğrenci servis taşımacılığındaki yeni dönem kilometre ücret tarifeleri toplantısına, Başkan Yardımcısı Cihan Ünal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, SS Otobüsçüler Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası ile Düzce Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası temsilcileri katıldı.

Buna göre, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde en kısa mesafe (0-1 km) için 1.670 lira, en uzun mesafe (23-25 km) için ise 3.900 TL olarak belirlendi.

25 kilometreyi aşanlar için kilometre başına alınacak ücret ise 39 TL olarak tespit edildi.

Ayrıca, 36 hafta üzerinden hesaplanan servis ücret tarifesinde; aynı aileden 2 çocuğun aynı servisten yararlanması halinde ve peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanması da kararlaştırıldı.

Yeni ücret tarifesinin 1 yıl süreyle artış planlanmadan uygulanacağı açıklandı.