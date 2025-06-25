Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Yukarıkaraköy mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.Sefer DEMİR / DÜZCE(İGFA) - Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü. Olay, Yukarıkaraköy’deki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, aşırı sıcak hava ve kuru bitki örtüsünün etkisiyle kısa sürede büyüdü. Gürgen ve kayın ağaçlarının yoğunlukta olduğu bölgede, rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Düzce Orman İşletme Şefliği’ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri, jandarma ve orman yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin ve köylülerin yoğun çabası sayesinde yangının yerleşim alanlarına sıçraması önlendi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.