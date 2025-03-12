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Düzce'de seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Yığılca ilçesi Aksu mevkisinde seyir halinde olan Murat Ö. idaresindeki 81 ACF 584 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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