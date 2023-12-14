Düzce’de otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandıSefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - D-100 karayolu kervan mevkisinde Hasan Ç idaresindeki 81 ABR plakalı otomobil aynı istikamette giden Selehattin Y. Yönetimindeki 14 EG 553 plakalı tıra çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü H.Ç. Ve yolcu olara bulunan E.Ç. yaralandı.
Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir şeridi kapanan yol araçların kaldırılması sonucu tekrar trafiğe açıldı.