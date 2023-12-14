Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza nedeniyle bir şeridi kapanan yol araçların kaldırılması sonucu tekrar trafiğe açıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Osmangazililer Başkan Dündar'dan memnun mu?

Osmangazililer Başkan Dündar'dan memnun mu?

Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü H.Ç. Ve yolcu olara bulunan E.Ç. yaralandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.