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İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Düzce'de otomobil yangınına itfaiyeden acil müdahale edildi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Servet Bucurgat Caddesi üzerinde M.A. idaresindeki 54 ADE 554 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi.

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