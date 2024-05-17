Düzce'de otomobil yangınına itfaiyeden acil müdahale edildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Servet Bucurgat Caddesi üzerinde M.A. idaresindeki 54 ADE 554 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi.
Dumanları gören sürücü M.A. otomobilini sağa çekip itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Büyümeden söndürülen yangında otomobil hasar almaktan kurtuldu.
Yangın sebebiyle trafiğe kapanan yol söndürme çalışmasının ardından tekrar normal akışına döndü.