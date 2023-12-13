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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet, sürücüsü ve ismi henüz belirlenemeyen yanındaki çocuk yaralandı.

Düzce'de meydana gelen kazada otomobille çarpışan motosiklette sürücü ve yanındaki çocuk yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Körpeşler Mahallesi’nde yan yoldan caddeye çıkan B.Ü. idaresindeki 81 ACM 738 plakalı motosiklet, O.O.K. yönetimindeki 34 FDC 617 plakalı otomobille çarpıştı.

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