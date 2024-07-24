Düzce'de bir otomobil park halindeki servis aracına çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kaza, Beyköy 1. OSB’de meydana geldi.
Alınan bilgiye göre Ş.T. idaresindeki otomobil yol kenarında park halinde bulunan 81 S 0007 plakalı minibüse çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ş.T. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüye gağlıl ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Durumunun iyi olduğu öğrenilirken servis sürücüsü ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakolu’na götürüldü.
Ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: igf