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Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü Öztürkler kavşağında yanında bir yolcu ile yakaladı.

Kaçan sürücünün çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzce'de dur ihtarına uymayan sürücü polise çarpıp kaçtı. Kaçan sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sefer Demir / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan uygulama noktasında görevli polis memuru Osman G., dün gece saatlerinde dur ihtarında bulunduğu bir sürücünün kaçmaya çalışması sonucunda polis memuruna çarpmıştı.

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