Düzce'de polis ekipleri gece saatlerinde kartopu oynayan çocuklara eşlik etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce ili Cumayeri ilçesinde devriye atan polis ekipleri, gece saatlerinde kartopu oynayan çocuklara eşlik edip keyifli anlar yaşattı.

Çocukların eğlencesine ortak olan polisler, onlarla kartopu savaşı yaptığı o anlar izleyenleri gülümsetti.

O anları cep telefonu kamerası ile an be an kayıt altına alan vatandaşlar, polislerin çocuklarla samimi ve sıcak oyunları takdirle karşılandı.

Kendileriyle kartopu oynayan polis abilerine teşekkür eden çocuklar tekrar oynamak istediklerini söyledi.

https://youtube.com/shorts/jz0UHDxn4sM