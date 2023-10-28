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Düzce'nin Yığılca İlçesi'ne bağlı Sarıkaya Köyü'nde, cumartesi günü düzenlenecek olan 'asker eğlencesine tüm vatandaşlar davet edildi. Etkinlikte ünlü sanatçı Ramazan Çelik bir konser verecek.

HaberözelTV/ DÜZCE İGFA

Düzce'nin Sarıkaya mağarası'nda Düzenlenen etkinlikte tüm vatandaşları orada görmek istediklerini belirten askere gidecek olan Eyüp Yıldırım'ın babası Mehmet Yıldırım, "Hep birlikte güzel bir gün geçireceğiz" dedi. Yıldırım , sosyal faaliyetlerin az olduğu yığılca İlçemizde vatandaşlara farklı bir gün yaşatmak amacıyla bu eğlenceyi düşündüklerini ifade etti.

Bugün düzenlenecek olan etkinlik öğle saatlerinde başlayacak ve Sarıkaya köyünde bulunan mağara alanında gerçekleşecek.

Katılımcılara yemek ikramı yapılacak ve programın sonunda ünlü sanatçı Ramazan Çelik sahne alacak.