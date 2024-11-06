Bunlar da ilginizi çekebilir

Jandarma ekipleri Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kazada yaralanan sürücü M.U. olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrasında ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düzce’de şantiye alanına giren otomobil devrilirken, kazada sürücü yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre M.U. idaresindeki 54 YU 141 plakalı otomobil, Düzce'nin Aydınpınar köyünde, kontrolden çıkarak şantiye alanındaki çukura devrildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.