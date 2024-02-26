Bunlar da ilginizi çekebilir

Sahilde gezen vatandaşlardan bazılarının denize ayağını soktuğu görüntülendi. Öte yandan sahil kenarında yürüyüş yapanların martılara simit attığı anlar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Hafta sonu tatilinde ilçede vakit geçirmek isteyenler, sahil şeridinde, yürüyüş yolları, çay bahçeleri ve kafelerde vakit geçirdi.

Düzce merkez ve sahil şeridinde mevsim normalinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarını fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Sefer DEMİR - DÜZCE (İGFA) - Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilin Karadeniz'e kıyısı Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.