Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerin dışına çıkarak örnek bir davranışa imza attı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de özellikle denetim çalışmaları kapsamında bir araya gelen Zabıta ve Esnaflar bu kez “Esnaf Kahvaltısı”nda buluştu.

Sabah saatlerinde Cedidiye esnafını ziyaretine giden Zabıta Müdürü ve beraberindeki ekip, simitlerini alarak esnafın dükkanının kapısını çaldı.

Çayların da söylenmesi ile birlikte sohbet havasında geçen buluşmada denetim mekanizması olan Zabıta ekipleri, esnaflara görev sorumlulukları konusunda bilgiler aktararak şehrin huzur ve düzeninin hep birlikte yapılacak çalışmalarla sağlanabileceğini hatırlattı.

Esnafların da çeşitli konularda taleplerde bulunduğu ziyaret memnuniyetle karşılanırken ekipler, esnaf buluşmalarının devam edeceğini ifade etti.