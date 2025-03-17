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Yaşanan patlak nedeniyle hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacağı merak ediliyor.

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Düzce'de il merkezi Çoban mevkiinde içme suyu hattı ana şebekesinde meydana gelen patlak sebebiyle Atatürk Bulvarı ve ara sokaklar göle dönüştü Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce merkezinde içme suyu hattı ana şebekesinde meydana gelen patlak dolayısıyla Atatürk Bulvarı ve çevresi göle dönüştü.

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