Düzce’de içme suyu kaynaklarından gelen su miktarında önemli ölçüde azalma meydana gelirken, Düzce Belediyesi’nden yapılan açıklamada vatandaşların su kullanımında daha dikkatli ve tasarruflu olmalarının kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Türkiye genelinde son yıllarda yaşanan kuraklık ve yağış azlığı Düzce’yi de olumsuz yönde etkiledi.

Düzce geneli akarsu, göl ve barajlarda doluluk kritik seviyelere kadar geriledi.

Düzce Merkez’in ana içme suyu kaynağını oluşturan Uğur Suyu’nda debi oranları yüzde 10’un altına düşerken yetersiz içme suyu, tasarrufu da zorunlu hale getirdi.

Düzce Belediyesi’nden yapılan açıklamada vatandaşların su kullanımında daha dikkatli ve tasarruflu olmaya davet etti.