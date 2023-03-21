Düzce Belediyesi, sorumluluk alanı içinde hizmet veren taksilerin hizmet kalitesinin standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla yönetmelik değişikliğine giderken, denetim çalışmalarını da sıklaştırıyor.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA)- Düzce Belediyesi, sorumluluk alanı içinde hizmet veren taksilerin hizmet kalitesinin standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla yönetmelik değişikliği yapıyor, denetim çalışmalarını da sıklaştırıyor.

Trafik polisi eşliğinde yapılacak denetimlerde imal, tadil ve montaj yönetmeliğine uygunluk, şoför tanıtım kartı ve çalışma ruhsatları konularında standart dışı olan araçlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince cezai yaptırım uygulanacağı belirtildi.