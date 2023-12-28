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Düzce'de iki kişinin tartışması sonucu çıkan kavgada kanlı bitti 1 kişi öldüDÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Hamidiye Mahallesi Özdilek Kavşağı mevkisindeki yan yolda meydana geldi.

Resul Kaplan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile ismi tespit edilemeyen şahıs, belinden çıkarttığı silahla, Resul Kaplan'na peş peşe ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu Düzce 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi in ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Resul Kaplan olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.