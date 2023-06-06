Düzce'de tek katlı ev yangında küle döndü.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde Rahmi Arabacı'ya ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken mahalle sakinleri, alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarfetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bir saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına alabildi.

Bu arada yangın sırasında evden patlama seslerinin gelmesi de paniğe neden oldu.