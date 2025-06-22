Düzce Çilimli ışıklı kavşağında ters yönden gelen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu; vatandaşlar trafik ihlallerine isyan etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce D-100 Karayolu Çilimli ışıklı kavşağında yaşanan olay, trafik kurallarını hiçe sayan bir sürücünün neden olduğu tehlikeyi gözler önüne serdi.

81 AEF 870 plakalı motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta bekledikten sonra yeşil ışık yanmasıyla İstanbul istikametine doğru hareket etti. Sol şeride geçerek önündeki hafriyat kamyonunu sollamaya çalışan sürücü, o sırada kavşağa ters yönden giren bir otomobille burun buruna geldi.

Ters yönden gelen otomobil sürücüsünün dikkatsizliği, motosikletliye çarpmaktan saniyelerle kurtuldu.

Olay anında büyük panik yaşanırken, motosiklet sürücüsünün dikkati olası bir faciayı önledi. Çevrede olayı gören vatandaşlar, “Bu kadarı da olmaz” diyerek duruma tepki gösterdi ve trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere isyan etti.

Yetkililer, benzer ihlallerin önüne geçmek için trafik denetimlerinin artırılması gerektiğini vurguluyor. Vatandaşlar ise insan hayatını tehlikeye atan bu tür olayların son bulması için daha caydırıcı önlemler talep ediyor.