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Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kazaya karışan panelvan araç sürücüsü K.A. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaralanan M.O. sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar ve vatandaşlar yaparken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre yola çıkmaya çalışan K.A. idaresindeki 27 UR 006 plakalı panelvan araç cadde üzerinde ilerleyen M.O. kontrolündeki elektrikli bisiklete çarptı.

Düzce'de Cedidiye Mahallesi Bolu Caddesi'nde meydana gelen kazada bir araç sürücüsü, yolda seyir halindeki elektrikli bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kaza, Cedidiye Mahallesi Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

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