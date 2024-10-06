Düzce'deki özel bir tıp merkezinde meydana gelen olayda doktorun hastaya yönelik davranışı bu kadarda olmaz dedirtti!Sibel KABASAKAL / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Düzce Kültür Mahallesi'nde bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi.

Rahatsızlanan kadın hasta tedavi olmak için özel bir tıp merkezinin aciline gitti. Muayene sırası kendisine geldiğinde doktora şikayetini anlattı.

Tabiri caizse doktor hastanın hastalığını beğenmeyerek hastayı muayene odasından kovdu. Durum karşısında kadın hasta o anları cep telefon kamerasına kaydetti.

Bir çok hastanın tedavi olmak için gittiği tıp merkezinde karşılaşılan bu durum sonrasında sağlığımız kimlere emanet sorusunu akıllara getirdi.

Doktorun hastasına yaptığı bu muamele sonrasında olayın yaşandığı tıp merkezi suskunluğunu koruyor.