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Motosiklet sürücüsü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.P. ile motosiklet sürücüsü Z. A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Savrulan motosiklet kaldırımdaki Melih P'ye, otomobil de bir marketin dış cephesine çarparak durabildi.

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