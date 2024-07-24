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Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada yaralanan Y. Ş. in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın ambulansta yapılan ilk müdahale sonrasında Düzce Atatürk Devlet hastanesi'ne kaldırıldı.

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