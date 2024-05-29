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Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü A.Ç. ve yolcu olarak bulunan M.M. yaralandı.

Düzce Merkez Sallar Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç aydınlatma diğerine çarptı. Sefer Demir /DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgiye göre; Düzce Merkez Sallar Mahallesinde A.Ç. idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

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