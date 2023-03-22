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Kazada Yaralılananların tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Sezgin'i araçta sıkıştığı yerden kurtardı.Yaralılar çevredeki Hastanesi'nelere kaldırıldı.

Düzce'de iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce-Çilimli sapağı Çilimli Bağlantı yolu, İlçe istikameti, Arabacı mevkisinde Yiğitcan Karslıoğlu idaresindeki otomobil, Fahrettin Sezgin yönetimindeki 34 CTY 969 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 34 CTY 969 plakalı araçtaki Selman ile Hüseyin Nurten yaralandı.

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