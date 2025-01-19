Düzce'de meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çekici aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı.Berkay KILIÇ / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce'deki kaza Akınlar Mahallesi’nde meydana geldi.
Hafif ticari araç ile çekici aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık itfaiye ve polise ekipleri araçta sıkışan kişileri itfaiye ekiplerin yardımıyla kurtardı.
6 yaralı çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaza dolayısıyla yol kısmen trafiğe kapanırken araçların kaldırılması ile normal seyrine döndü.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: igf