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Kaza dolayısıyla kapanan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevedildi.

Düzce'de işlek trafikte iki otomobilin yarışı yaralamalı kazayla sonuçlandı. DÜZCE (İGFA) - Düzce - Akçakoca yolu D-655 Beyciler mevkisinde Akçakoca istikametine seyir halinde olan E.Şen idaresindeki 67 SE 997 plakalı otomobil aynı istikamette giden Y.Merttürk yönetimindeki 81 ADL 293 plakalı otomobil ile yarış yapınca direksiyon hakimiyetini kaybedip önlerinde ilerleyen U.Çağlayan'ın kullandığı 81 T 1172 plakalı ticari otomobile çarptı.

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