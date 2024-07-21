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Bir haftada 2,4 milyon araç denetlendi

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ş.Y. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Ş.Y. idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçenin içine devrildi.

Düzce’de devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Sibel KABASAKAL / DÜZCE (İGFA) - Kaza Düzce’nin Akçakoca ilçesi Kurukavak Köyü’nde meydana geldi.

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