İstanbul Sanayi Odası’nın düzenli olarak açıkladığı Türkiye’nin en büyük ilk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde Düzce’de üretimi bulunan 7 firma yer aldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 2022 yılı verilerine göre açıklanan listede Düzce’de üretimi bulunan Teknorot Otomıtiv, Düzce Cam, Çınar Boru, Nobel İlaç, Doğanlar Mobilya, Erciyas Çelik Boru ve Schmid Pekintaş firmaları yer aldı.

7 firmanın Türkiye’nin en büyük ilk 500 firması arasında yer alması dolayısıyla memnuniyet duyduklarını belirten Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “İş insanları olarak ülkemizin ihracatına ve istihdamına katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı Vizyonuna katkı sağlayan tüm sanayicilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

İşte o listedeki sıralama

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