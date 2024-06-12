Düzce D-100 Karayolu üzeri Hamidiye Mahallesi mevkisinde bulunan üst geçidin asansörü kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısı sonucu kullanılamaz hale geldi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi tarafından sık sık bakımları yapılan asansörler yine hizmet dışı kaldı.

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Daha önce de defalarca kez saldırıya uğrayan ve güvenlik kamerası ile kayıt cihazları çalınan D-100 Karayolu HamidiyeMevkii’nde bulunan asansörler, bu son saldırı sonrası kullanılamaz hale geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın; milli servete zarar verip sosyal yaşantıyı baltalayan bu şahısları görmeleri halinde, 153 Beyaz Masa ve kolluk kuvvetlerimize ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz” denildi.

Kaynak: igf