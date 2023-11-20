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Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yapmak ve madde kullanmak suçları kapsamında yapılan sokak çalışmalarından 5 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığım'nca uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında NSM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sokak çalışmalarında 2 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, 7 adet suç kaydı bulunan S.O ile 8 adet suç kaydı bulunan N.B, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapılırken, H.D., M.S. ve İ.B. adlı şüpheliler ise uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve bir depoda yapılan aramada; 14 parça halinde daralı 125 gr. Metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 350 gr. Sentetik Kannoibod maddesi (Bonzai), 2 parça halinde daralı 18 gr. Esrar, 2 adet Ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 33 fişek, 4 adet Ruhsatsız Tüfek ve Tüfeklere ait 250 adet fişek,1 adet Bıçak ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan Başsavcılık tarafından gözaltına alınmalarına karar verildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.