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Yapılan aramalarda, 5 parça halinde toplam 140 adet extacy hap, 2 adet Sentetik Ecza ele geçirildi.

Tutuklanan İ. A, E. E ve Ç.U.D'den uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu aldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 kişi tutuklandı.

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