Düzce'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda durdurulan şüpheli araçtaki şahıs tutuklandı.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında yürütülmekte olan soruşturma sonucunda; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen soruşturmada, Sancaklar Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek 35…. plaka araç durduruldu.

Araçta bulunan B.U.G. adlı şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 75 gram sentetik kannabinoid, Metamfetamin, ve Uyuşturucu Madde Öğütücü ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.