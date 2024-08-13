Düzce'de İl Jandarma Komutanclığı'nca önleyici faaliyetler kapsamında yapılan uyuşturucu maddelere yönelik operasyonlarda çok sayıda yasaklı maddelere el konulurken, 1'i yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı, 5 -12 Ağustos tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetler sonucunda uyuşturucu madde ve çeşitli yasaklı ürünler ele geçirilildi.

Ele geçirilen uyuşturucu ve yasaklı maddeler arasında 14 Kök Kenevir, 24 gr Kubar Esrar, 37 gr Skunk, 14 gr Bonzai, 3 gr Metamfetamin, 2 gr Afyon Sakızı, 3 Adet Lyrıca, 2 Adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı, 4800 Adet İçi Boş Makaron, 20.780 Adet İçi Doldurulmuş Makaron, 304 Paket Kaçak Sigara, 140 gr Sarmalık Kıyılmış Tütün, 360 gr Pipo Tütünü, 1 Adet Elektrikli Sigara Doldurma Makinası yer aldı. Olayla ilgili 1 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.

Ayrıca hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 10, yasadışı ekim suçunu işleyen 1, yasadışı giriş suçunu işleyen 1, resmi belgede sahtecilik suçunu işleyen 1 ve 5607 S.K.M Ticaret Amaçlı Makaron, Yaprak Sigara Kağıdının İçinde Tütün Satmak suçunu işleyen 2 şüpheli olmak üzere toplamda 15 şahıs Jandarma'daki ifadeleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.