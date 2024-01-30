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Yapılan yemleme çalışmalarıyla ağır kış şartlarının sonucunda aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmalarının engellenmesi hedefleniyor.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce İl Özel İdaresi genel Sekreteri M.Hayri Şen, Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç ve kurum amirlerinin katıldığı programda bir çok noktaya yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında yaban hayvanları unutulmadı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - - Düzce Valisi Selçuk Aslan öncülüğünde Çamlıpınar Gölü mevkisindeyiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

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